الإصلاح والنهضة: دراسة التخصصات التقنية في مجالات التكنولوجيا مشروع قومي

أشاد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم إلى التخصصات التقنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد المختلفة، ووصفه بـ "مشروع قومي" لا يقل أهمية عن المشاريع المتعددة التي تمت خلال السنوات العشر الماضية وبأن ذلك يعد حجز أساس في بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين، أننا نعيش عصر رقمي بامتياز وأن خريطة الوظائف باتت تحمل أولويات تختلف عن عصور سابقة، والاحتياج الحقيقي لسوق العمل العالمي والمحلي على حد سواء هو في مجالات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولغة الآلة وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة.

وأشار إلى أن طرح الرئيس السيسي يمثل رؤية ملهمة وخطوط عريضة تحتاج من كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة إلى تحويلها إلى ما وصفه بـ "الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات"، والتي لابد أن ترتكز على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة لتأهيل الشباب في كافة المحافظات والاستفادة من مراكز الشباب وقصور الثقافة والمكتبات العامة كمقر لتلك المراكز.



وأوضح أن تنفيذ دعوة الرئيس يحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية وكذلك إلى التحرك على جملة من المبادرات من أهمها عقد مسابقات واسعة النطاق في هذه المجالات بمكافئات مجزية سواء مكافآت مادية أو فرص تدريبية للحصول على شهادات دولية ممولة حكوميًا.

وشدد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التحرك على منح تسهيلات ضريبية للشركات العاملة في هذه المجالات لتشجيعها على تصدير تلك الخدمات وبالتالي ورود تدفقات من العملة الأجنبية إلى مصر، وكذلك لابد من وجود مراكز رعاية وتسويق للموهوبين في هذه المجالات من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص للدعم المالي لتلك المراكز.