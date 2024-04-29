الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: دراسة التخصصات التقنية في مجالات التكنولوجيا مشروع قومي

الدكتور مصطفى كُريّم
الدكتور مصطفى كُريّم

أشاد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم إلى التخصصات التقنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد المختلفة، ووصفه بـ "مشروع قومي" لا يقل أهمية عن المشاريع المتعددة التي تمت خلال السنوات العشر الماضية وبأن ذلك يعد حجز أساس في بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب اقتصاديًا. 

وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين، أننا نعيش عصر رقمي بامتياز وأن خريطة الوظائف باتت تحمل أولويات تختلف عن عصور سابقة، والاحتياج الحقيقي لسوق العمل العالمي والمحلي على حد سواء هو في مجالات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولغة الآلة وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة. 

وأشار إلى أن طرح الرئيس السيسي يمثل رؤية ملهمة وخطوط عريضة تحتاج من كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة إلى تحويلها إلى ما وصفه بـ "الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات"، والتي لابد أن ترتكز على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة لتأهيل الشباب في كافة المحافظات والاستفادة من مراكز الشباب وقصور الثقافة والمكتبات العامة كمقر لتلك المراكز. 

txt

"الإصلاح والنهضة" يشيد بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية


وأوضح أن تنفيذ دعوة الرئيس يحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية وكذلك إلى التحرك على جملة من المبادرات من أهمها عقد مسابقات واسعة النطاق في هذه المجالات بمكافئات مجزية سواء مكافآت مادية أو فرص تدريبية للحصول على شهادات دولية ممولة حكوميًا.

وشدد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التحرك على منح تسهيلات ضريبية للشركات العاملة في هذه المجالات لتشجيعها على تصدير تلك الخدمات وبالتالي ورود تدفقات من العملة الأجنبية إلى مصر، وكذلك لابد من وجود مراكز رعاية وتسويق للموهوبين في هذه المجالات من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص للدعم المالي لتلك المراكز.

الدكتور مصطفى ك ري م الإصلاح والنهضة السيسي تكنولوجيا المعلومات المشاريع عصر رقمي

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق