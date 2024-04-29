7 آلاف طن قنابل لم تنفجر.. أحمد موسى يكشف عن كارثة ما بعد حرب غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كارثة ما بعد حرب غزة، قائلا: "إن هناك خبر كارثي بمعنى الكلمة وهو ما يؤكد كلام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو أن غزة أمامها 14 عاما حتى يتم رفع الأنقاض".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكومة غزة تقول إن 10% من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر، وهناك 75 ألف طن من القذائف والقنابل التي تم إلقائها على غزة، أي أن 7500 طن متفجرات لم تنفجر.

وتابع أن هذا يعني أن الكارثة لن تنتهي بانتهاء الحرب، فالكارثة ما بعد الحرب وانتهائها، وهو وجود 7 آلاف طن بين الأنقاض وفي كل قطاع غزة.