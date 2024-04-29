الشاذلى: طلبنا تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف 2026

أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ عن سعادته بتتويج المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بـ11 ميدالية بواقع ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات، في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بمدينة بيريرا بكولومبيا.

وأوضح الشاذلي، أن مشاركة مصر في هذه البطولة كانت مهمة للغاية، مؤكدا أنه كان يثق في قدرات جميع اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة في البطولة.

ووجه الشكر إلى جميع المسئولين في مصر والذين سهلوا إجراءات سفر البعثة سواء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.

وأكد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو رئيس الاتحاد الإفريقي للجامعات وهو شرف كبير لجميع المصريين، مؤكدًا أن أبناء المنتخب سيرفعون اسم مصر في جميع المحافل الدولية.

وأشار إلى أن البطل أحمد هشام تمكن من التتويج بذهبيتين ساهمت في تواجد مصر في المركز الرابع متفوقة على دول كثيرة جدا مثل التشيك والصين وسلوفاكيا وإسبانيا والمجر، واليابان، فنزويلا، بلجيكا، الإكوادور، المكسيك وغيرها.

واختتم أن مصر تقدمت بطلب استضافة بطولة العالم للجامعات 2026 وهو ما يعد شرفا كبيرا لنا ويعكس استراتيجية القيادة السياسية، والتي تهدف الى تأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان، وأننا نستطيع تنظيم العديد والعديد من البطولات الكبرى.

واحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف إيطاليا وكولومبيا وألمانيا.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين أحمد هشام (100 م زعانف مزدوجة و200 م زعانف مزدوجة).

وأحرز الميداليات الفضية كل من: فريق تتابع مختلط 4 × 100 م مونو بالفريق المكون من (زياد ياسر - جودى شريف - ادهم محيى - جميلة علي)، أحمد هشام (50 م زعانف مزدوجة)، تتابع مختلط 4 × 100 زعانف مزدوجة بالفريق المكون (أحمد هشام - ايات السيد - أحمد ايهاب - بسملة صبحي)، تتابع مختلط 4 × 100 مونو (ادهم محيى - جودي شريف - زياد ياسر - جميلة علي).

وحقق الميداليات البرونزية كل من: أحمد ايهاب (100 م زعانف مزدوجة)، وادهم محيى البيلي ( 100 م زعانف مونو)، محمود وليد (400 م مونو)، ملك شريف (800 م مونو)، ندا مجدى (400 م مونو).