الإثنين 29 أبريل 2024
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رياضة

الشاذلي: كنت أثق في قدرات لاعبي منتخب السباحة بالزعانف ببطولة العالم

المنتخب الوطني للسباحة
المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف

عبر كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته، بتتويج المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بـ 11 ميدالية بواقع ذهبيتين و 4 فضيات و 5 برونزيات في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بمدينة بيريرا بكولومبيا. 

وقال الشاذلي في تصريحاته إن مشاركة مصر في هذه البطولة كانت مهمة للغاية، مؤكدًا أنه كان يثق في قدرات جميع اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة في البطولة.

ووجه الشاذلي الشكر إلى جميع المسؤولين في مصر واللذين سهلوا إجراءات سفر البعثة، سواء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي. 

وأكد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو رئيس الاتحاد الإفريقي للجامعات وهو شرف كبير لجميع المصريين، مؤكدًا أن أبناء منتخب مصر سيرفعون رأسه في جميع المحافل الدولية. 

أردف أن البطل أحمد هشام تمكن من التتويج بذهبيتين ساهمت في تواجد مصر في المركز الرابع متفوقة على دول كثيرة جدا مثل التشيك والصين وسلوفاكيا وإسبانيا والمجر، واليابان، فنزويلا، بلجيكا، الإكوادور، المكسيك وغيرهم. وأوضح الشاذلي أن مصر تقدمت بطلب استضافة بطولة العالم للجامعات 2026 وهو ما يعد شرف كبير لنا ويعكس استراتيجية القيادة السياسية والتي تهدف الى تأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان، وأننا نستطيع تنظيم العديد والعديد من البطولات الكبرى. 

واحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف إيطاليا وكولومبيا وألمانيا. وتوج بالميداليتين الذهبيتين أحمد هشام (100 م زعانف مزدوجة و 200 م زعانف مزدوجة). 

وأحرز الميداليات الفضية كلًا من: فريق تتابع مختلط 4 × 100 م مونو بالفريق المكون من (زياد ياسر - جودى شريف - ادهم محيى - جميلة علي)، أحمد هشام (50 م زعانف مزدوجة)، تتابع مختلط 4 × 100 زعانف مزدوجة بالفريق المكون (أحمد هشام - ايات السيد - احمد ايهاب - بسمله صبحي)، تتابع مختلط 4 × 100 مونو (ادهم محيى - جودي شريف - زياد ياسر - جميلة علي). وحقق الميداليات البرونزية كل من: احمد ايهاب (100 م زعانف مزدوجة)، وادهم محيى البيلي ( 100 م زعانف مونو)، محمود وليد (400 م مونو)، ملك شريف (800 م مونو)، ندا مجدى (400 م مونو)، ويقود المنتخب المصري فنيًا إبراهيم السيد وعمرو شاكر ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ.

الشاذلي لاعبي منتخب السباحة بالزعانف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البعثة سامح الشاذلي المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف

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