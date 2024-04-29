الإثنين 29 أبريل 2024
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رياضة

استلام أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الأبطال الأولمبيين

وزير الرياضة
وزير الرياضة

تسلّم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أول دفعة من نتائج الفحص الجيني لمشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأولمبيين المصريين من مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، خلال اجتماعه اليوم باللجنة المسؤولة عن المشروع بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر اللقاء لواء دكتور أمين فؤاد شاكر، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسى لمشروع الجينوم المرجعي السكاني، لواء طبيب طارق طه احمد رئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب أن هذا المشروع يهدف  إلى تحسين أداء الرياضيين المصريين وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الرياضات الأولمبية وغيرها من الرياضات عن طريق تحسين مستوي الفرد، والعمل علي تحسين نتائج الأبطال الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها وفقًا للمسح الجيني له ومتابعته من خلال برنامج التغذية، وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر.

وأوضح صبحي اننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية والتى يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الالعاب، ما يستوجب دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

أشار وزير الرياضة إلى إن الوزارة حرصت على الانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري الذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة

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