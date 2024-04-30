الآثار الجانبية للأدوية والحالة النفسية.. عوامل تؤدي لفقدان الوزن المفاجىء

في بعض الحالات، قد يكون فقدان الوزن المفاجئ أحد أعراض حالة طبية كامنة تتطلب الاهتمام والعلاج الفوري.، هناك العديد من الأسباب المحتملة لفقدان الوزن المفاجئ، بدءًا من الحالات الطبية الحميدة إلى الحالات الخطيرة.

تشمل بعض الأسباب الشائعة ما يلي: الحالات الطبية الأساسية: يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية إلى فقدان الوزن غير المقصود، بما في ذلك اضطرابات الغدة الدرقية (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية)، واضطرابات الجهاز الهضمي (مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أو مرض التهاب الأمعاء، أو التهاب البنكرياس)، والسرطان، والأمراض المعدية (مثل مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو السل)، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وفقا لموقع health يوصى بشدة بفقدان الوزن والبقاء ضمن مستوى الوزن الأمثل، ومع ذلك، فإن فقدان الوزن فجأة قد يكون في بعض الأحيان مدعاة للقلق، لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية أساسية، في حين أن فقدان الوزن المتعمد من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة عادة ما يعتبر مفيدًا للصحة العامة، فإن فقدان الوزن غير المبرر أو غير المتعمد، خاصة عندما يحدث بسرعة أو بدون سبب واضح، يستدعي إجراء مزيد من التحقيق.

الآثار الجانبية للأدوية: يمكن لبعض الأدوية أن تسبب تثبيط الشهية، أو الغثيان، أو تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. تشمل الأمثلة الشائعة بعض مضادات الاكتئاب والمنشطات وأدوية العلاج الكيميائي والأدوية المستخدمة لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

العوامل النفسية: يمكن أن تساهم أيضًا حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل (مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي) أو اضطرابات تعاطي المخدرات في فقدان الوزن غير المقصود.

الاضطرابات الأيضية: الاضطرابات الأيضية، مثل داء السكري (وخاصة مرض السكري من النوع الأول) أو قصور الغدة الكظرية، يمكن أن تعطل قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن كأحد الأعراض.

الإجهاد المزمن أو الصدمة: يمكن أن يؤثر الإجهاد أو الصدمة لفترة طويلة على مستويات الهرمونات وتنظيم الشهية والتمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.

عوامل أخرى: في بعض الحالات، قد تساهم عوامل نمط الحياة مثل العادات الغذائية السيئة، أو عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية، أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة، أو التغيرات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، في فقدان الوزن المفاجئ.

رغم أن التقلبات العرضية في الوزن تكون طبيعية، خاصة استجابة للتغيرات في النظام الغذائي أو مستوى النشاط أو تناول السوائل، إلا أن بعض الأعلام الحمراء قد تشير إلى مشكلة أساسية أكثر خطورة.

وتشمل هذه: فقدان أكثر من 5% من وزن الجسم خلال بضعة أسابيع أو أشهر دون اتباع نظام غذائي متعمد أو ممارسة الرياضة، أعراض مثل التعب والضعف والحمى والتعرق الليلي أو الألم غير المبرر المصاحب لفقدان الوزن.

فقدان الشهية، أو الشبع المبكر، أو صعوبة البلع، أو تغيرات في التذوق أو الشم.

أعراض الجهاز الهضمي: مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك أو آلام البطن أو الانتفاخ أو الغثيان التي تستمر مع مرور الوقت. تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء، بما في ذلك تكرار البراز أو تماسكه أو لونه.

أعراض عصبية مثل الارتباك أو مشاكل في الذاكرة أو صعوبة التركيز أو تغيرات في المزاج أو السلوك. السعال المستمر، وضيق في التنفس، وتضخم الغدد الليمفاوية، أو كدمات أو نزيف غير مبرر.

نصائح وقائية

على الرغم من أن فقدان الوزن المفاجئ قد لا يكون من الممكن دائمًا الوقاية منه، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتعزيزالصحة العامة والرفاهية

الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

تناول نظام غذائي متنوع ومغذي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لضمان تناول السعرات الحرارية الكافية والتوازن الغذائي.

حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا ودعم الصحة العامة ووظيفة التمثيل الغذائي.

ممارسة النشاط البدني بانتظام: قم بدمج التمارين المنتظمة في روتينك، مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو تدريب القوة، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والرفاهية العامة.

إدارة التوتر: مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو اليقظة الذهنية أو تمارين الاسترخاء لتقليل التوتر وتعزيز الصحة العاطفية.