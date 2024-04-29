الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس رئيس حي السلام ومهندس وعزلهما من الوظيفة بسبب الرشوة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على رئيس حي السلام ومهندس تنظيم في الحى، بتهمة تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على خلفية البناء المخالف للقانون، وأمرت بعزلهما من الوظيفة العامة، وتغريمهما 150 ألف جنيه.

حبس رئيس حي السلام ومهندس وعزلهما من الوظيفة بسبب الرشوة

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين رئيس حي السلام ثان، ومهندس تنظيم بالحي، كشف عن تلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، نظير تمرير والموافقة على عدد من المخالفات الخاصة بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون، وعدم اتخاذ أي إجراء ضده، واضافت التحقيقات أن المتهمين استغلا منصبيهما كونهما موظفين عموميين في أعمال الفساد الإداري والمالي، حيث طلبا لنفسهما مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المقاولين بالمنطقة، مقابل عدم قيامهما بأداء عملهما، وتركه يقوم بالبناء بشكل مخالف لأحكام القانون.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس حبس رئيس حى السلام الرشوة المشدد 5 سنوات

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