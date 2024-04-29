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حوادث

تفاصيل انتداب مجند لحضور جلسة تحقيق بشرق القاهرة

جلسة تحقيق - أرشيفية
جلسة تحقيق - أرشيفية

شهدت أروقة نيابة شرق القاهرة الكلية، خلال الفترة الماضية، قرار بانتداب مجند لأداء دور سكرتير النيابة بعد أن تبين “غياب” السكرتير، “الدستور” تكشف في هذا التقرير التفاصيل الكاملة.

القصة الكاملة لانتداب مجند لحضور جلسة تحقيق بشرق القاهرة 

وتبين انه أثناء فتح محضر، تحقيق بنيابة شرق القاهرة الكلية، تبين لمعاون نيابة، عدم وجود سكرتير التحقيق، فقرر بانتداب أحد المجندين للعمل كسكرتير تحقيق، وطلبت النيابة من المجند حلف اليمين القانونية، على أن يكتب ما يملى عليه بالذمة والصدق

وتبين أن وكيل النائب العام استمر في إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية التي حملت رقم 5053 لسنة 2023 إداري السلام أول، وقد لنا ورود محضر تحريات بتاريخ 2023-8-9 الساعة 7:45 مساءً بمعرفة المقدم حسين خيري والثابت به بالنسبة لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من (إ.ع.ح) (أ.إ.ع) (ح.ص.ع) وعليه بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتجنيد المصادر السرية توصلت بأن كلا من (ع. ع. ح) مواليد 1976 ومقيم 10 ش أولاد على خلف أول السلام و(ع. ع. ح) مواليد 1972 ومقيم شارع سوق إسيكو شارع التروللي أول السلام يقومان بالتستر على المتهمين وأنهم على علم بأماكن اختبائهم ويقومان بمدهم بالمؤن بأماكن اختبائهم وعليه ففكر صار إثبات ذلك هذا والمحضر جاء في عدد ورقة واحدة أشرنا على صدرها بما يفيد النظر ما تقدم.

وقررنا الآتي ضبط وإحضار كل من (ع.ع.ح) مواليد 1976 ومقيم 10 ش أولاد على خلف أول سلام (ع.ع.ح) مواليد 1972 ومقيم شارع سوق اسبيكو من شارع التروللي أول السلام.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس شرق القاهرة مجند

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