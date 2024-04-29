طارق رسلان: لا بد من إزالة معوقات تفعيل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أكد اللواء طارق رسلان، نائب عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر، أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وتعليمية هائلة، وأنه يجب مواكبة هذه الثورة والسير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبة لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

وناقش رسلان، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. كما دعا الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بهدف خلق أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد رسلان أن مصر هي قبلة العلم منذ آلاف السنين ومنارة الشرق، وتستحق أن تكون في مكانة أكبر من ذلك، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.

وختم كلمته بتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت النائبة، في طلب المناقشة، على أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقًا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية". وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (21) تنص على أن: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين".