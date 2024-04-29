بلغت 30٪ من المستهدف وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن

إضافة فترة مسائية من 8 مساء حتى 12 منتصف الليل لتسلم المحصول من المزارعين.

أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام: الوصول إلى أعلى معدلات توريد يومية بكمية 120 ألف طن.

الدكتور ياسر توفيق رئيس شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة: مستهدف تسلم 100 آلف طن قمح من مزارعى 7 محافظات وسداد المستحقات فى نفس اليوم.





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرتفاع معدل توريد محصول القمح من المزراعين إلى 900 ألف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل حتى اليوم الإثنين، وذلك عبر 450 نقطة نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكميات تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024، والذى يصل إلى 3.5 مليون طن.

في سياق متصل قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء حتى 12 منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولي، والتي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7:30 مساء.

كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

من جهته كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، خلال جولة تفقدية في محافظة الجيزة لمتابعة توريد القمح المحلي لدي شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عن وصول معدلات التوريد اليومية إلي الذروة بكمية بلغت 120 ألف طن يومي مقارنة بالموسم السابقة التي كانت تصل إلى 80 ألف طن.

وأكد ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أن محافظة الجيزة قامت حتى الآن بتوريد نحو 11 ألف طن قمح من إجمالي الكميات الموردة على مستوى الجمهورية.

وأشار كمال، إلى أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

من جهته قال الدكتور ياسر توفيق الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف تسلم 100 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري، مضيفًا أن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 13 ألف طن.

وأضاف توفيق أنه نظرًا أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مقرها محافظة الجيزة، وهي غير منتجة للقمح، لذلك تم التوجيه والموافقة على تسوق الأقماح من المحافظات الأخرى للشركة طبقًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024.

وأوضح توفيق، أنه بناء على ذلك تم التوجيه بإعتماد 20 نقطة استلام وتجميع وفرز بسعة إجمالية 140 ألف طن قمح في عدد 7 محافظات هي محافظات الجيزة بعدد 7 نقاط، والإسكندرية 1 نقطة، وبني سويف نقطتين، والشرقية 4 نقاط، وكفر الشيخ نقطتين، والدقهلية 1 نقطة، والقاهرة 3 نقاط.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أنه تم استلام 32 ألف طن منذ بدء التوريد في 15 أبريل وحتى صباح اليوم من المزارعين بتلك المحافظات السبع، مشيرًا إلى أن الشركة تسعي لتوفير الأقماح المحلية كاحتياطي استراتيجي يخدم عملية الطحن لتوفير الدقيق لمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأشار توفيق إلى أن القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 والخاص موسم تسويق القمح المحلي قام بتعديل درجات النقاوة وزيادتها بنحو 0.5٪، مع إضافة 50 جنيهًا على سعر التوريد، الأمر الذي أدى إلى تشجيع الموردين والتجار والمزارعين على زيادة عمليات التوريد، كما أن هناك وعيا لدى المزارع والمورد لتوريد الأقماح المحلية لحساب الدولة لما يعود عليه بمردود جيد وهو الخبز المدعم.

وأكد توفيق أن هناك حزمة من الحوافز التي أقرتها شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لتشجيع الموردين ومن تلك الحوافز عند تقديم محاضر الفرز تتم المراجعة وصرف مستحقاتهم في نفس يوم تقديم محاضر الفرز هذا بخلاف مجموعة أخرى من الحوافز يستمتع بها المورد عند التعامل مع الشركة.

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.