الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم المخابز المتلاعبة بالأسعار وتضبط 32 طن دقيق

المخابز
المخابز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية  جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

32 طن دقيق.. الداخلية تداهم المخابز المتلاعبة بالأسعار

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 32 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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