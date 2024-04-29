تقرير: إدارة ليفربول مستعدة لسماع عروض بشأن انتقال محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مستعدة لرحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وبات محمد صلاح قريبًا من الرحيل عن صفوف ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد المشادة الكلامية التي خاضها مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، أثناء مباراة وست هام الماضية بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

ووفقًا لما ذكره موقع فوتبول إنسايدر، فإن إدارة ليفربول مستعدة لسماع العروض بشأن انتقال محمد صلاح عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ليفربول تنتظر الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني نظير انتقال محمد صلاح مستهدفة الأندية السعودية التي أبدت رغبتها في ضمه قبل بداية الموسم الجاري.

ماذا حدث بين صلاح وكلوب فى مباراة وست هام؟

دخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

مسيرة محمد صلاح الاحترافية

وبدأ صلاح مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب، وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السويسري في صيف 2012، وقضى عاما ونصف العام بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.