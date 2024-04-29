اليوم.. محاكمة 64 متهمًا فى خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محـمـد عـمران وحسام الدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان،

ويواجه المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.