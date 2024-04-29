الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: سنرد بصرامة إذا قرر الغرب مصادرة أصولنا المجمدة

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد بصرامة إذا قرر الغرب مصادرة أصولها المجمدة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق تيليجرام اليوم، بحسب وكالة (تاس) الروسية،: "يجب أن تظل الأصول الروسية سليمة، وإلا فإن الرد الصارم سيأتي بعد سرقة الغرب، كثيرون في الغرب يفهمون ذلك، أتمنى أن يفهم الجميع ذلك".

وأضافت "لا أعرف من يقول ماذا، لكننا لا نتبادل الأصول مقابل الأراضي، نحن لا نساوم أبدًا على وطننا الأم".

وجاءت تصريحات زاخاروفا تعليقًا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الذي يفيد بأن ألمانيا تريد ترك الأصول الروسية المجمدة سليمة لاستخدامها كأداة خلال محادثات تسوية النزاع لإجبار روسيا على التنازل عن جزء من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.

وجمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ما قيمته نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتمثل الولايات المتحدة حوالي 5-6 مليار دولار من هذا المبلغ.

وفي 24 أبريل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف، وفرض عقوبات إضافية على الصين.

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