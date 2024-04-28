خالد عباس: الدولة لم تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية.. وندفع الضرائب بانتظام

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة العاصمة مثل أي شركة لها ميزانية وحجم استثمارات وأصول، متابعًا: "هناك فصل بين الإدارة والملكية".

وأضاف عباس خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الدولة لم تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية لديها أراضي وتستثمر في البنية الأساسية وطورنا رأس مال المساهمين، مضيفًا: "عملنا استثمارات وزودنا الأراضي وحجم الاستثمار بها".

وأوضح أنه يتم دفع ثمن أراضي العاصمة الإدارية للدولة عن طريق مساهمة عينية في رأس المال من أحد الشركاء، متابعًا: "نُعامل مثل أي شركة وندفع الضرائب وأي معاملة مثل أي شركة طبقًا للقانون".