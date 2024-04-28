الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد عباس: الدولة لم تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية.. وندفع الضرائب بانتظام

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة العاصمة مثل أي شركة لها ميزانية وحجم استثمارات وأصول، متابعًا: "هناك فصل بين الإدارة والملكية".

وأضاف عباس خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الدولة لم تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية لديها أراضي وتستثمر في البنية الأساسية وطورنا رأس مال المساهمين، مضيفًا: "عملنا استثمارات وزودنا الأراضي وحجم الاستثمار بها".

وأوضح أنه يتم دفع ثمن أراضي العاصمة الإدارية للدولة عن طريق مساهمة عينية في رأس المال من أحد الشركاء، متابعًا: "نُعامل مثل أي شركة وندفع الضرائب وأي معاملة مثل أي شركة طبقًا للقانون".

العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة شركة العاصمة الادارية خالد عباس

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مسئول فى حماس: "لا قضايا كبيرة" فى ملاحظات الحركة على مقترح الهدنة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟