عماد الدين حسين: مش منطقى شباب مصر تتخرج من كليات ملهاش وظائف

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مهمة جدًا، حيث فتح أمام الطلاب والخريجين والتلاميذ والأسر فكرة البحث عن بدائل متنوعة للتعليم بعيدًا عن الاختيارات التقليدية.

وأضاف "حسين" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن تلك الاختيارات التقليدية تعد سببًا رئيسيًا في البطالة، متابعًا: "عدد كبير من الطلاب يتخرج في كليات مهمة، لكن سوق العمل لا يحتاجها".

واستطرد: "ليس منطقيًا أن يكون هناك مئات الآلاف من الخريجين ليس لديهم عمل وفي الوقت نفسه الدولة تبحث عن عمالة فنية ولغات وتكنولوجيا فلماذا لا نطور ذلك".

واستكمل: "علموا أولادكم تكنولوجيا المعلومات وكل ما من شأنه تحقيق أرباح وفق متطلبات العصر الحديث".