حسنى صالح: عرضت على نورالشريف تجسيد دور خالد بن الوليد لكنه رفض

قال المخرج حسني صالح،:" التقيت بالفنان نورالشريف في أواخر التسعينيات، وكان يشعر بالانتماء والحنين لفئة الشباب بصورة كبيرة، كما أنه كان يستمع لهم باستمرار لاكتساب روح الشباب منهم، وأيضًا للتعرف على أفكار هذا الجيل الجديد".

كواليس العمل مع الراحل نورالشريف



وأكد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”،:"أول عمل جمعني بالفنان نورالشريف عمرو بن العاص، وكنت في ذلك الوقت رجل كاميرا، ونورالشريف منح لي فرصة إخراج المعارك في المسلسل بسبب ارتفاع تكلفة العمل مع مخرج العمل الأساسي المعني بتصوير المعارك".

وأضاف في حديثه: "نورالشريف أنتج لي فيلم " قلب الفيل" واعتذرت بسبب انشغالي في مسلسل حدائق الشيطان آنذاك".

وتابع: "عرضت على الفنان نورالشريف تجسيد دور خالد بن الوليد في عمل درامي لكنه رفض، وفضل القيام بعمل عمرو بن العاص، وذلك لأنه كان يرى أن خالد بن الوليد كان بحاجة إلى فارس حقيقي، ولكنه قادر على تأدية صفة الدهاء والذكاء في عمرو بن العاص".

مولد نورالشريف

جدير بالذكر أن الفنان نورالشريف ولد فى حى الخليفة بالقاهرة عام 1946، واسمه الحقيقى محمد جابر محمد عبدالله، وبدأ التمثيل فى المدرسة، حيث انضم إلى فريق التمثيل فيها، وكان لاعبًا فى فريق أشبال كرة القدم التابع لنادى الزمالك، ولولا حبه للتمثيل لاتجه إلى كرة القدم، وبعد ذلك التحق بكلية التجارة، إلا أن اهتمامه بالفن كان سببًا وراء تركها وانضمامه للمعهد العالى للفنون المسرحية حيث كان ترتيبه الأول.