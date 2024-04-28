"يا رب كتر أعيادنا".. مظاهر البهجة والاحتفال بأحد السعف بدير الأنبا سمعان (صور)

حالة من الفرحة والبهجة احتاجت دير الأنبا سمعان الخراز بالمقطم أثناء احتفالات المسيحيون بـ"أحد السعف" والذي يوافق هذا العام اليوم 28 أبريل الجاري وتحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعديد من المظاهر حيث تزين الكنائس بأعواد "سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون في هذا اليوم، احتفاءً بدخول المسيح إلى أورشليم.

ورصدت عدسة "الدستور" مظاهر الفرحة والبسمة على وجوه المسيحيين المشاركين في احتفالات اليوم حيث يأتي أحد السعف قبل عيد الفصح بأسبوع، وهو الأحد الأخير من فترة الصوم الكبير، حيث يبارك الكاهن أغصان الزيتون وسعف النخيل، تذكيرًا بدخول المسيح إلى أورشليم، وقد تم استقباله بحفاوة كبيرة واحتفالات من قبل الجموع التي كانت تمد ثيابها أمامه وتقطع أغصان الشجر وتطرحها أمامه.

بداية أسبوع الآلام

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد السعف، ويعتبر بداية للأسبوع الأخير في فترة الصوم الكبير التي تمر بها الكنيسة، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام في الكنيسة، حيث ينتهي بنهاية هذا الأسبوع ويبدء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وعبر الأطفال والكبار عن فرحتهم بهذا اليوم من خلال صنع أشكال من سعف النخيل فيما حرص البعض على التقاط الصور التذكارية توثيقا لتلك اللحظات السعيدة.

أحد السعف

أحد السعف

أحد السعف

أحد السعف