الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فرقة بيت بوكس هاوس الأمريكية تزور مصر في جولتها العالمية لعام 2024

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

تزور فرقة الموسيقى الصوتية الأمريكية الحائزة على جوائز عالمية (بيت بوكس هاوس)  مصر كجزء من جولتها العالمية لعام 2024.

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فرقة بيت بوكس هاوس 

وقالت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة في بيان لها، إن فرقة الموسيقى الصوتية الأمريكية الحائزة على جوائز (بيت بوكس هاوس) ستزور مصر كجزء من جولتها العالمية لعام 2024و ستجلب زيارة فرقة (بيت بوكس هاوس) إلى مصر - المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط خلال جولة 2024 - هذا النوع الموسيقي الأمريكي الفريد إلى ثلاث مدن مصرية: الأقصر والقاهرة والإسكندرية. 

وسيجتمع أسلوب الهيب هوب الخاص بفرقة (بيت بوكس هاوس) مع الفرقة المصرية الأسطورية وسط البلد لتقديم عرض في القاهرة وفرقة شارموفرز الموسيقية القوية لأداء في الإسكندرية. ستجمع هذه العروض المدمجة بين أفضل ما في الثقافتين الأمريكية والمصرية وفي إعلانه عن هذه التجربة الموسيقية الدولية، قال الوزير المفوض للشئون الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان، "إن موضوع جولة بيت بوكس هاوس لعام 2024 في مصر هو "المزيكا تجمعنا" أو "الموسيقى تجمعنا معًا"  توفر الموسيقى لغة توحد الناس من جميع الخلفيات، وسيساعد التعاون الموسيقي الذي تم إنشاؤه خلال هذا البرنامج في الاحتفال بإبراز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

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جولة (بيت بوكس هاوس) 

وستبدأ جولة (بيت بوكس هاوس) في مصر لعام 2024 في 30 أبريل بحفل موسيقي في مكتبة مصر العامة بالأقصر في الأول من مايو، ستعرض فرقة (بيت بوكس هاوس) الطاقة الخام لموسيقى البيت بوكس الخاصة بهم في القاهرة في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير بالقاهرة، وينضم إليهم أساطير الموسيقى المصرية وسط البلد في تجربة موسيقية مصرية أمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

 ستكون هناك جوائز مجانية لأول 1000 حامل تذكرة مسجل في القاهرة! التذاكر مجانية ومفتوحة للجمهور في 3 مايو، ستنضم فرقة (بيت بوكس هاوس) إلى فرقة شارموفرز الموهوبة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية. 

وسيدمج هذا العرض موسيقى البيت بوكس الأمريكية مع تقاليد البوب المصرية التي لا مثيل لها والتي يجسدها صوت شارموفرز الغني واللحن للحصول على تفاصيل حول العروض وتوافر التذاكر، يرجى زيارة الرابط التالي TicketsMarche بالإضافة إلى عروضهم العامة الرئيسية، خلال فترة وجودهم في مصر، سوف يتفاعل بيت بوكس هاوس مع الجماهير المصرية المتنوعة بروح توحيد المجتمعات وبناء الجسور من خلال الموسيقى. ستقدم فرقة (بيت بوكس هاوس) عرضًا لمجتمع ضعاف البصر خلال عرض يوم 2 مايو في مكتبة الإسكندرية لتجربة مشتركة حول الصوت والموسيقى في متناول الجميع. وستقود المجموعة ورشة موسيقية للأطفال في مدينة الموتى بالقاهرة. ستوفر فرقة (بيت بوكس هاوس) أيضًا مهاراتهم وخبراتهم من خلال التبادل المهني والدروس المتقدمة المفتوحة لأكثر من 500 فنان وموسيقي ومغني وكاتب أغاني مصري صاعد، والذين هم خريجو البرامج الموسيقية التي تمولها الحكومة الأمريكية.

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