الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيمان زهران: دخول إيران حلقة الصراع الصهيونى الفلسطينى يشكل خطورة على المنطقة

الدكتورة إيمان زهران
الدكتورة إيمان زهران

قالت الدكتورة  إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدبلوماسية الرئاسية المصرية تسير على قدم وساق لنصرة القضية الفلسطينية ومحاولة لإيقاف الحرب في غزة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني الآن.

الدور المصري 

وأكدت زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودخول إيران في هذه الحلقة يهدد أمن المنطقة العربية بصورة كبيرة، وبالتالي حذر الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا من اتساع نطاق هذا الصراع.

الصراع الصهيوني بالمنطقة 

وأضافت في حديثها، أنه على رغم من عرقلة الكيان الصهيوني دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلا أن الدولة المصرية قامت بدفع هذه المساعدات عبر النطاق الجوي المصري.

وتابعت: “الدولة المصرية تتحدث عن المسار الإنساني في فلسطين في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية، مع المطالبة بوجود تسوية سياسية عادلة سريعًا في فلسطين”.

إيمان زهران اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز اتساع نطاق الصراع الدكتور إيمان زهران

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة