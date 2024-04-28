الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لضبط أسعار السلع التموينية والمخابز بالقاهرة

التموين
التموين

واصلت مباحث التموين بالقاهرة حملاتها المكبرة لمتابعة التزام المخابز والمحال في أنحاء المحافظة بتسعيرة الخبز ومراقبة الأسعار للسلع التموينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزارة التموين بإلزام المحال والمخازن بتخفيض أسعار السلع التموينية وألزمت المخابز السياحية والإفرنجية بالقرار الوزاري، رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

نص القرار، على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.

واستهدفت الحملات المشتركة من مباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك المخابز السياحية والإفرنجية بمحافظة القاهرة للتأكد من التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد إنتاج الخبز السياحي والفينو.

التشديد علي وضع اسعار السلع والخبز بخط واضح للجمهور المستهلك

وشدد مدير مباحث التموين بالقاهرةعلى ضرورة الإعلان عن الأوزان وأسعار المنتجات للسلع التموينية  في مكان واضح على المنتجات  وعلي المخابز وضع الاسعار علي واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

عقوبة المخالفين لتسعيرة السلع التموينية والخبز

تم التنبيه على أصحاب المحلات والمخابز بأنه في حالة وجود أية مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز والسلع التموينية المنتج يُعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

حملاتها المكبرة التزام المخابز والمحال بتسعيرة الخبز ومراقبة الأسعار للسلع التموينية مباحث التموين قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية

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