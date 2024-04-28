الجماهير الغانية تحتفل بشيكابالا قبل مباراة دريمز الغانى فى الكونفيدرالية

حرص عدد من المشجعين الغانيين على التواجد أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل التحرك إلى ستاد بابا يارا، لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وقام المشجعون بتحية "شيكابالا" والتقاط العديد من الصور التذكارية مع اللاعب، وحمل المشجعون لافتة كبيرة مكتوبًا عليها، أهلًا بك يا شيكابالا في غانا، نحن نحبك"

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزنار - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا– إبراهيما نداي– محمد عاطف– سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى "زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد بابا يارا بكوماسي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية في غانا، لحضورمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، على توزيع التذاكر على أعضاء الجالية المصرية في غانا، والمشجعين القادمين من مصر لمؤازرة الفريق.