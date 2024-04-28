الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قوات حرس الحدود تنجح فى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

ضبط كمية كبيرة من
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين كل حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.

وتمكنت من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للاتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر إضافة إلى القبض على 2 فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

 ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر
القوات المسلحة قوات حرس الحدود

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