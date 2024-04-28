الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط رجل أعمال متهم بغسل 20 مليون جنيه من النقد الأجنبى

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

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تفاصيل ضبط قضايا غسل أموال بـ780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة صاحب شركة استيراد وتصدير السوق المصرفية شراء الوحدات السكنية

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