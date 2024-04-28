ضبط رجل أعمال متهم بغسل 20 مليون جنيه من النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.