القابضة للكهرباء مصر توافق على موازنة 2024- 2025 المحطات المائية

انتهت في الشركة القابضة للكهرباء مصر أعمال الجمعية العمومية العادية لمناقشة موازنة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. حيث تم استعراض موازنة الشركة للعام المالي 2024/2025 بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وخلال أعمال الجمعية وافقت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى بالموافقة على موازنة الشركة للعام المالى 2024 / 2025.

وأعرب دسوقي عن شكره للشركة لنجاحها تنفيذ الخطط الموضوعة والمشروعات والصيانات التى تمت وتحت التنفيذ والجارى العمل بها ومشروعات التطوير بالمحطات التابعه بكفاءة عالية.

تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر، بداية من الأحد، الجمعية العامة العادية لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة موازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2024/2025.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستستمر في مناقشة موازنات الشركات التابعة لها بداية من الأحد حتى الخميس القادم بواقع شركتين يوميا.