غرفة صناعة الملابس الجاهزة تعقد جمعيتها العمومية لمناقشة استراتيجيتها

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات "جمعية عمومية عادية"، لمناقشة النشاط السنوي للغرفة وما تم في جدول الأعمال وعرض تقرير مراقب الحسابات واعتماد تعيين مراقبي الحسابات وعرض استراتيجية الغرفة للفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، اكتمال النصاب القانوني للغرفة بعد فتح باب التسجيل في الساعة 11.30 صباحًا، وأن إجمالي أعضاء الغرفة 9851 منهم 7602 خلال العام الماضي 2023 مما يعني دخول 2249 شركة جديدة بالغرفة بنسبة ارتفاع 29.6% خلال 2023.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام إلى أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات الغرفة 998 شركة مختلفة بنسبة 32% وإن عدد الشركات الجديد التي تم إدراجها في الغرفة وكذلك الشركات التي جددت عضويتها في 2023 حوالي 3108 شركة.

كما استعرضت الجمعة العمومية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة نشاط الفعاليات والورش واللقاءات التي استفادت منها الشركات وجرى تدشينها في المحافظات المختلفة.

محافظة القاهرة:

1- ورشة عمل لتعريف أصحاب العمل بقضية الاتجار بالبشر واسوأ أشكال عمل الأطفال لتمكين أصحاب العمل من حماية أعمالهم من الانخراط في تلك القضايا وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بمشاركة وحضور عدد 55 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

2- ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل بحضور عدد 40 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

3- ورشة عمل فوائد الاستثمار في أصول الطاقة النظيفة والموفرة للطاقة وتوفير خيارات التمويل الأخضر المصممة خصيصًا للشركات الصغير والمتوسطة في مجال عملهم بالتعاون من GIZ وبنك CIB بحضور ومشاركة 35 منشاة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

4- ورش عمل تعريفية حول صناعة الملابس الجاهزة في مصر وتحديدًا الملابس التقنية بشكل خاص (التحديات/المميزات) وسلاسل الإمداد والسوق الخارجي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بحضور ومشاركة 45 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

5- تدريب وحدة التعليم الفني بالغرفة بالتعاون مع الغرفة الألمانية عدد 12 شركة 10 من ممثلي الغرفة الصناعية (الملابس، الاخشاب، الكيماوية، النسيجية) لإعداد كوادر من المدربين وفقًا للمعايير الألمانية ومناهج التدريب الحديثة.

محافظة الإسكندرية:

1- ورشة عمل لتعريف أصحاب العمل بقضية الاتجار بالبشر واسوأ أشكال عمل الأطفال لتمكين أصحاب العمل من حماية أعمالهم من الانخراط في تلك القضايا وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وبمشاركة وحضور عدد 50 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

2- ندوة حول إنشاء المرصد الإقليمي قطاعات المنسوجات والملابس بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية ومشروع CRE@CTIVE الممول من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وحضور عدد 35 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

3- ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل بحضور عدد 60 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

4- ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية لنشر المفاهيم الحديثة داخل المصانع بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالعامرية بحضور عدد 50 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

5- ورشة عمل عن التسويق الالكتروني وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالعامرية بحضور عدد 52 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

6- زيارات لعدد 25 منشأة داخل المنطقة الحرة بالعامرية وعدد 20 شركة بالمنطقة الحرة الخاصة ببرج العرب، وعدد 50 شركة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة العامة للعاملين داخل قطاع صناعة الملابس.

7- ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار بالعامرية بحضور عدد 60 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

8- زيارة عدد 10 مصنع بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات، ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للعاملين بالقطاع.

9- زيارة عدد 20 منشأة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة بني الإسكندرية بالتعاون مع مركز بحوث الجامعة الأمريكية بهدف إعداد دراسة عن وضع المرأة العاملة في سوق العمل ومعرفة التحديات والمشكلات التي تواجهها بهدف توفير الطرق لمساعدتها وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدها على الاستمرار في العمل.

10- قيام وحدة التعليم الفني بالغرفة بالتعاون مع الغرفة الألمانية زيارة عدد 4 منشأة صناعية (جيد، شاهيلنز ايجيبت، مصر العامرية، مكة المكرمة) شركات لديها مدارسة فنية لمعرفة احتياجات تلك المدارس.

محافظة البحيرة:

1- ورشة عمل عن التسويق الالكتروني وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالبحيرة بحضور عدد 35 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

2- ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالبحيرة بحضور عدد 40 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

3- ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل المصانع بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة النيل وحضور عدد 35 منشاة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

4- ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية لنشر المفاهيم الحديثة داخل المصانع بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالبحيرة بحضور عدد 50 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

محافظة بورسعيد:

1- ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين بورسعيد بحضور عدد 53 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

2- ورشة عمل عن التسويق الالكتروني وفتح أسواق جديدة عدد 44 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

محافظة الإسماعيلية:

1- زيارات لعدد 30 منشأة داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع مجلس السكان الدولي ووزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة العامة للعاملين داخل قطاع صناعة الملابس.

محافظة بني سويف:

1- زيارات لعدد 21 منشأة داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع مجلس السكان الدولي ووزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة العامة للعاملين داخل قطاع صناعة الملابس.

2- زيارة عدد 16 منشأة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة بني سويف بالتعاون مع مركز بحوث الجامعة الأمريكية بهدف إعداد دراسة عن وضع المرأة العاملة في سوق العمل ومعرفة التحديات والمشكلات التي تواجهها بهدف توفير الطرق لمساعدتها وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدها على الاستمرار في العمل.

مدينة العاشر من رمضان:

1- ورشة عمل لتحليل المعلومات للتصدير الدولي في ظل المتغيرات العالمية بالتعاون مع جمعية المستثمرين العاشر من رمضان وحضور عدد 60 منشاة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

2- ورشة عمل عن إدارة الموارد البشرية لنشر المفاهيم الحديثة داخل المصانع بالتعاون مع جمعية المستثمرين العاشر من رمضان وحضور عدد 34 منشأة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

3- زيارة عدد 10 منشأة داخل النطاق الجغرافي داخل مدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع مركز بحوث الجامعة الأمريكية بهدف إعداد دراسة عن وضع المرأة العاملة في سوق العمل ومعرفة التحديات والمشكلات التي تواجهها بهدف توفير الطرق لمساعدتها وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدها على الاستمرار في العمل.