شهدت تراجع ملموس.. أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

أسعار السلع الغذائية في مصر، من المواضيع التي يهتم بالبحث عنها من خلال جوجل العديد من المواطنين حيث يتزايد معدل البحث عنها يوميا.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

أسعار السلع الغذائية في مصر

سعر الأرز اليوم السبت

سجّل الأرز المعبأ اليوم 27 أبريل 2024 سعر 34.58 جنيه للكيلو

سعر الفول المعبأ

سجل سعر الفول المعبأ اليوم 27 أبريل 2024قيمة 52.88 جنيه للكيلو

سعر الدقيق المعبأ

سجل الدقيق المعبأ اليوم 27 أبريل 2024 سعر 26.52 جنيه للكيلو

سعر زيت عباد الشمس

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 27 أبريل 2024 سعر 89.7. جنيه للتر

أسعار السكر المعبأ

سجل السكر المعبأ اليوم 27 أبريل 2024سعر 39.03 جنيه للكيلو

سعر المكرونة المعبأة

سجلت المكرونة المعبأة اليوم 27 أبريل 2024 سعر 15 جنيه للكيلو

سعر العدس المعبأ

سجل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 27 أبريل 2024 سعر61.89 جنيه للكيلو

سعر زيت الذرة

سجل زيت الذرة اليوم 27 أبريل 2024 سعر 114.86 جنيه للتر

سعر البيض البلدي

سجل البيض البلدى اليوم 27 أبريل 2024 سعر 6.45 جنيه للبيضة

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة 45 قرشا

لتر زيت الذرة: 114.86جنيه، بزيادة 3.46 جنيه

كيلو اللحوم الطازجة: 389.71 جنيه، بزيادة 6.14 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 102.6 جنيه، بتراجع 96 قرشا

كيلو الأرز السائب: 29.93جنيه، بتراجع 4 قروش

كيلو الفول السائب: 48.83 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه

كيلو الجبن الأبيض: 136.25 جنيه، بتراجع 5.52 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 246.76 جنيه، بتراجع 11.82 جنيه

كيلو اللبن السائب: 29.61 جنيه، بزيادة 72 قرشا

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرت على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى اليوم ، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بالنزول إلى الأسواق على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، وأن التخفضيات علي أسعار زيوت الطعام وصلت لـ36٪؜ وباقى السلع تتراوح التخفيضات من 30٪؜ لـ35٪؜، كما أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح ما بين 35 جنيها لـ38 جنيها للكيلو وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيها