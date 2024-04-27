السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شهدت تراجع ملموس.. أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية فى مصر

أسعار السلع الغذائية في مصر، من المواضيع التي يهتم بالبحث عنها من خلال جوجل العديد من المواطنين حيث يتزايد معدل البحث عنها يوميا.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

 

أسعار السلع الغذائية في مصر

 

سعر الأرز اليوم السبت

 

سجّل الأرز المعبأ اليوم 27 أبريل 2024 سعر  34.58 جنيه للكيلو

سعر الفول المعبأ

سجل  سعر الفول المعبأ اليوم 27 أبريل 2024قيمة  52.88 جنيه للكيلو

سعر الدقيق المعبأ

سجل الدقيق المعبأ اليوم 27 أبريل 2024 سعر  26.52 جنيه للكيلو

سعر زيت عباد الشمس

سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 27 أبريل 2024 سعر 89.7. جنيه للتر

"جيل الإسكندرية" عن حملة "خليه يعفن": تعيد الاستقرار لجميع السلع

أسعار السكر المعبأ

 

سجل السكر المعبأ اليوم 27 أبريل 2024سعر 39.03 جنيه للكيلو

 

سعر المكرونة المعبأة

 

سجلت المكرونة المعبأة اليوم 27 أبريل 2024 سعر 15 جنيه للكيلو

 

سعر العدس المعبأ

 

سجل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 27 أبريل 2024 سعر61.89 جنيه للكيلو

 

سعر زيت الذرة

 

سجل زيت الذرة اليوم 27 أبريل 2024 سعر 114.86 جنيه للتر

 

سعر البيض البلدي

 

سجل البيض البلدى اليوم 27 أبريل 2024 سعر 6.45 جنيه للبيضة

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة 45 قرشا

لتر زيت الذرة: 114.86جنيه، بزيادة 3.46 جنيه

 

 

كيلو اللحوم الطازجة: 389.71 جنيه، بزيادة 6.14 جنيه

 

 

كيلو الدواجن الطازجة: 102.6 جنيه، بتراجع 96 قرشا

 

 

كيلو الأرز السائب: 29.93جنيه، بتراجع 4 قروش

 

 

كيلو الفول السائب: 48.83 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه

 

 

كيلو الجبن الأبيض: 136.25 جنيه، بتراجع 5.52 جنيه

 

 

كيلو الجبن الرومي: 246.76 جنيه، بتراجع 11.82 جنيه

 

 

كيلو اللبن السائب: 29.61 جنيه، بزيادة 72 قرشا

 

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرت على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى اليوم  ،  أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بالنزول إلى الأسواق على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، وأن التخفضيات علي أسعار زيوت الطعام وصلت لـ36٪؜ وباقى السلع تتراوح التخفيضات من 30٪؜ لـ35٪؜، كما أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح ما بين 35 جنيها لـ38 جنيها للكيلو وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيها

أسعار السلع الغذائية سعر الارز سعر الفول سعر الدقيق سعر زيت عباد الشمس سعر الارز اليوم

مواد متعلقة

لليوم الـ72.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرض إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

مظاهرة لأهالى المحتجزين تطالب بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى واستبدال حكومة نتنياهو

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا