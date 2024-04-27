أحمد موسى يندد بجرائم الشرطة الأمريكية ضد الطلاب الداعمين لغزة (فيديو)

أبدى الإعلامي أحمد موسى، استياءه من مشاهد الاعتقالات والسحل التي قامت بها الشرطة الأمريكية خلال قمع المظاهرات الجامعية الداعمة لغزة.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث في الحرم الجامعي في أمريكا يشكل عارًا على الديمقراطية وحرية الرأي، واستنكر أيضًا غياب منظمات حقوق الإنسان عن التصدي لهذه الأفعال الإجرامية.

وأكد أنه يجب محاكمة الشرطة الأمريكية على هذه الجرائم التي تعتبر جرائمًا ضد الإنسانية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع يجب أن ينزل للتظاهر ضد هذه الأفعال البشعة التي ترتكبها الشرطة الأمريكية بحق الطلاب الداعمين لغزة.