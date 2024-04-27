السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. مواعيد عمل الشهر العقاري والتوثيق 2024

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

مواعيد عمل الشهر العقاري والتوثيق 2024 بعد تطبيق التوقيت الصيفي، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

مواعيد عمل الشهر العقاري والتوثيق

أعلنت وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني عن استمرار العمل بمواعيد الشهر العقاري والتوثيق بعد تطبيق التوقيت الصيفي كما كانت عليه قبل تطبيق التوقيت. 

وأشارت من خلال البيان إلى أن هذه المواعيد هى المواعيد الأصلية لعمل الشهر العقاري حيث لم تتأثر مواعيد العمل بتطبيق التوقيت الصيفي نظرا لوجود فترات صباحية ومسائية.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري:

الفترة الصباحية 

من المتعارف عليه أن مواعيد الشهر العقاري لا تختلف من محافظة إلى أخرى سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، ولكن توجد بعض الفروع لا تعمل في الفترة المسائية، حيث نجد أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساءً من يوم السبت إلى يوم الخميس، والعطلة الرسمية تكون يوم الجمعة.

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مواعيد العمل فى الفترة المسائية 

وتعمل الفروع فى الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

يذكر أن وزارة العدل طورت فروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق من خلال التوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى، بالإضافة الى الدفع بسيارات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تدعم الفروع الثابتة حال وجود زحام وذلك لتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وتبلغ عدد مكتب التوثيق المميكنة 578 فرع على مستوى الجمهورية بينما تبلغ عدد المكاتب التي تعمل في الفترة المسائية فقد بلغ عددها في 2023 إلى 153 فرعا.

 

 

الخدمات التى يقدمها  الشهر العقاري

حفظ أصول المحررات التي جرى شهرها.

منح جميع أنواع الشهادات العقارية.

توثيق العقود المختلفة.

إعداد وتجهيز فهارس المحررات.

إثبات المحررات داخل دفاتر الشهر العقاري.

تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.

منح صور من المحررات التي جرى شهرها ومن مرفقاتها.

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