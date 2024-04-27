"عقل الدولة".. أحمد موسى يشيد بـ"الأوكتاجون المصرى" مركز القيادة الاستراتيجى (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمركز قيادة الدولة الاستراتيجي "الأوكتاجون"، الذي يضم جميع الكليات العسكرية، بما في ذلك الكلية الحربية والجوية.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأكاديمية العسكرية المصرية تقدم أعلى مستوى من التعليم والتدريب والتكنولوجيا، حيث يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى من التأهيل.

وفي ختام حديثه، أشار "موسى" إلى أهمية تنفيذ المشروعات الإنمائية في السنوات الست الماضية، مؤكدًا أنه بفضل هذه المشروعات، يمكن لمصر اليوم تحقيق إمكانيات أكبر، رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية، وأوضح أن الدولة تحتاج إلى استثمار مواردها بشكل أفضل لتحقيق التقدم والازدهار.