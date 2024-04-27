أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية: ليست صدفة (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست مجرد صدفة، بل هي رسالة قوية تجسد أهمية مصر في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأشار "موسى"، في حديثه خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه قبل 7 سنوات، كان أول برنامج يزور الأرض الصحراوية "العاصمة الإدارية"، وفي ذلك الوقت، كان هناك طريق صغير فقط، وكان الجدل يدور حول مستقبل المشروعات في المنطقة.

وأضاف "موسى" أن زيارة الرئيس السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية، تأتي في منتهى القوة والأهمية، وتؤكد هذه الخطوة التزام مصر بتطوير قواتها وتأهيل جيل جديد من القادة.