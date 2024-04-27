أحمد بيومى يؤكد أهمية حصر أعداد اللاجئين ويشدد على حقوقهم القانونية (فيديو)

أكد أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية حصر أعداد اللاجئين في جميع دول العالم، موضحًا أنه يهدف هذا الحصر إلى تحديد التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم بشكل فعّال.

وأضاف بيومي، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد": "اللاجئ لديه حقوق مشروعة وفقًا للقانون الدولي، حيث يحصل على دعم مادي من المنظمات الأممية ويستفيد من تعليم جيد وخدمات صحية".

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن عملية قيد اللاجئين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين تتطلب إجراءات معقدة ومستندات دقيقة.