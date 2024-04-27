فحص طبي يحسم مصير وسام أبو علي من مباراة الإسماعيلي

يخضع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم على هامش مران الذي سيخوضه الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وكان المهاجم الفلسطيني قد اشتكى من آلام في الكتف عقب مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض مرانًا خفيفًا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي، في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

اقرأ أيضا.. أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

مباراة بين شباب الأهلي والمستبعدين من مباراة مازيمبي

وفي سياق متصل، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مباراة ودية على هامش مران الفريق اليوم بين مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للمران مع الفريق الأول، ومجموعة المستبعدين من مباراة مازيمبي الكونغولي.

وشهد مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب "مختار التتش" غياب الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم اللذان لم يشاركا في المباراة الودية.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب الترجي موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

سجل رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.