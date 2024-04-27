عمرو القماطي: التحالف الوطني يقوم بدور رائد وأثبت وجوده لتوحيد الجهود التطوعية

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني تجربة وطنية مدهشة وخالصة، استطاعت أن تحقق نجاحا حقيقيا طوال الفترة الماضية سواء في الداخل المصري وفي الكثير من القرى للفئات الأكثر احتياجا أو على المستوى العربي في قطاع غزة.

ولفت القماطي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن التحالف الوطني استطاع توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.

كتف فى كتف

وتابع أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي، نجح على الصعيد المحلى، فى إطلاق العديد من المبادرات الهامة وكان من بينها، مبادرة "كتف فى كتف" والتى تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشاركات الاجتماعية المهمة.

واستكمل: "إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالى قطاع غزة، طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة يكشف الدور الرائد للتحالف الوطني للعمل الأهلي".

واختتم النائب عمرو القماطي، بالقول: “التحالف الوطني استطاع اثبات نفسه داخليا وخارجيا وهو ما يحسب للقيادة السياسية وتوجيهاتها”.