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تحقيقات ومتابعات

مدرس ثانوية عامة يثير الجدل.. والسوشيال ميديا: "مش حفلة لمغنى" (فيديوجراف)

مدرس ثانوية عامة
مدرس ثانوية عامة

"حفلة ولا دروس خصوصية" هكذا آثار الجدل أحد مدرسي الثانوية العامة بين تعليقات مؤيدة ومعارضة معبرين "هي دي حفلة ولا مراجعة نهائية".

ليظهر مدرس الثانوية العامة في إحدى القاعات أمام عدد كبير من الطلاب أثناء المراجعات النهائية في شكل أنيق وتحركه وسط "البودي جارد" في مشهد يشبه أشهر الفنانين، ليثير مدرس الثانوية العامة الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور بين منتقد ومؤيد بأن الأهم التريند على حسب المحتوى الدراسي، وآخرين بأن هذا المدرس أثبت نجاحه في جذب عدد أكبر من الطلاب.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024| توزيع درجات الصف الثالث الثانوي

 

امتحانات ثانوية عامة مدرس السوشيال ميديا اثارة جدل التربية والتعليم

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