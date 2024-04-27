مدرس ثانوية عامة يثير الجدل.. والسوشيال ميديا: "مش حفلة لمغنى" (فيديوجراف)

"حفلة ولا دروس خصوصية" هكذا آثار الجدل أحد مدرسي الثانوية العامة بين تعليقات مؤيدة ومعارضة معبرين "هي دي حفلة ولا مراجعة نهائية".

ليظهر مدرس الثانوية العامة في إحدى القاعات أمام عدد كبير من الطلاب أثناء المراجعات النهائية في شكل أنيق وتحركه وسط "البودي جارد" في مشهد يشبه أشهر الفنانين، ليثير مدرس الثانوية العامة الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور بين منتقد ومؤيد بأن الأهم التريند على حسب المحتوى الدراسي، وآخرين بأن هذا المدرس أثبت نجاحه في جذب عدد أكبر من الطلاب.