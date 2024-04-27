السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": تفقد زراعات الخضر والمشاتل وتوصيات فنية لمواجهة الظروف المناخية

جانب من تفقد لجنة
جانب من تفقد لجنة من الادارة المركزية للبساتين بالغربية

تفقدت لجنة من من الادارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زراعات ومشاتل الخضر بمحافظة الغربية، للوقوف على حالة الزراعات، ومتابعة أعمال التراخيص، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة والمرور الدائم وتوصيل الدعم الفني للمزارعين بمحافظات الجمهورية المختلفة.

زراعات الخضر والصوب الزراعية

واشار عطا، الى ان لجنة تم تشكيلها من الادارة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، تفقدت زراعات الخضر بنطاق المحافظة، والصوب الزراعية والمشاتل، وعقد لقاءات مع المزارعين، ودعمهم بالتوصيات الفنية اللازمة، حسب حالة كل محصول، فضلا عن التوصيات الفنية طبقا للظروف المناخية الحالية، وتوصيات مركز معلومات تغير المناخ.

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"الزراعة" تتفقد زراعات الخضر والمشاتل بمحافظة الغربية

واضاف انه تم التأكيد على المزارعين، بضرورة تعويض النباتات بالمياه مع ضمان وجود رطوبة ارضية وذلك بإجراء ريات قصيرة على فترات متقاربه وفى الصباح الباكر ومنع الرى اثناء الظهيرة، فضلا عن الرش ضد الامراض الفطرية المتوقع نشاطها، اضافة الى الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى بالاضافة لسيليكات البوتاسيوم والماغنسيوم فوسفيت.

 

 

 

الإدارة المركزية للبساتين وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي مشاتل الخضر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية

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