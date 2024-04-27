السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة

البطولة العسكرية
البطولة العسكرية للفروسية

اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي نظمتها القوات المسلحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأجريت فعالياتها بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 حتى 27- 4- 2024.

وشهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز (للفرق) حصول مصر على المركز الأول، وقطر في المركز الثانى، وجاءت سوريا فى المركز الثالث.

وفي سباق (الفردى)، حصلت قطر على المركز الأول، ومصر على المركز الثانى، فيما جاءت سوريا فى المركز الثالت.

فيما اشتملت النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (للفرق)، على حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (565) نقطة، والأردن على المركز الثانى بنتيجة (533) نقطة، وجاءت السعودية فى المركز الثالث بنتيجة (479) نقطة، أما بالنسبة لمنافسات البطولة (للفردى) حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق (152) نقطة، وجاءت مصر فى المركز الثانى بتحقيق (150.50) نقطة، والأردن فى المركز الثالث بتحقيق (148.50) نقطة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبى البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات، ما ساهم فى نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية فى مجال رياضة الفروسية.

حضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أركان حرب سعد الدين مصطفى، مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية.

كما نظمت القوات المسلحة جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة، شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، وعبّر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.

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البطولة العربية العسكرية للفروسية بطولة الفروسية العاصمة الإدارية القوات المسلحة

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