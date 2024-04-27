انعقاد قمة رؤساء دول إفريقيا 29 أبريل

تنعد قمة رؤساء دول إفريقيا بعد غدٍ الإثنين الموافق 29 أبريل 2024 في العاصمة نيروبي بكينيا، وذلك على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل إفريقيا، وسيقف ممثلو الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب على المنصة للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلًا عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارًا في جميع أنحاء العالم.

وتابع البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن إفريقيا تقع في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل على أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة.



ما هي المؤسسة الدولية للتنمية؟



المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلدًا. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض دون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.



المتحدثون في قمة رؤساء دول إفريقيا



أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ووليام روتو رئيس كينيا، ونجوغونا ندونغو، أمين مجلس الوزراء، الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي في كينيا، وهيو إيفانز الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواطن العالمي، ونديدي أوكونكو نونيلي، الرئيسة والمسئولة التنفيذية الأولى لمؤسسة حملة واحدة، ونير بارديا الرئيس التنفيذي لشركة بريدج ووتر، وجيمس موانغي الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي هولدينج القابضة، وسيلاه بوغونكو المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة جاكوبس لادر أفريكا.