أبوالغيط يندد بازدواجية المعايير العالمية فى التعامل مع الاحتلال

شارك، اليوم، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في بغداد.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط ألقى كلمة أعرب في مستهلها عن شكره الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ولمنظمة العمل العربي على التنظيم الجيد لأعمال المؤتمر، مشيرا إلى الرمزية الخاصة لهذه الدورة المنعقدة في مدينة بغداد التي احتضنت أيضا الدورة الأولى التأسيسية، حيث أقر دستور المنظمة قبل 59 سنة مضت.



وقال "رشدي" إن الأمين العام خصص جزءا مهما من خطابه لتناول أوضاع العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من جرائم، حيث أشار إلى أن المنطقة العربية شهدت إنجازات ثمينة في مجال الحماية الاجتماعية للعمال وتكريس ثقافة الحقوق النقابية باستثناء فلسطين التي تعيش ظروفا مختلفة تماما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن تلك الأوضاع السيئة قد عرفت تدهورًا خطيرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومنبها الى أن جرائم الاحتلال في حق العمال تمتد لعقود مضت سعى خلالها إلى تدمير قطاعات الإنتاج الفلسطيني وسرقة مقدرات الشعب بشتى الطرق.

أبوالغيط يندد بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل



وندد أبوالغيط في خطابه بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل التي تقتل عمدا عمال الإغاثة، وتقصف سيارات الإسعاف وتحوّل المستشفيات والمدارس والملاجئ إلى مقابر جماعية، متسائلا إلى متى ستبقى خارج نطاق المساءلة الدولية؟

وشدد أبوالغيط على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسئولية الجميع بما فيها المنظمات الدولية كلٌّ في نطاق اختصاصه، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التعاطي مع خطة الطوارئ المقدمة من الحكومة الفلسطينية لإعادة تأهيل قطاع العمل، التي من المقرر عرضها خلال مؤتمر المنظمة في شهر يونيو المقبل.

كما أعرب عن تطلعه إلى عقد مؤتمر المانحين الذي وافق مجلس إدارة المنظمة على تنظيمه بهدف دعم برامج دعم التشغيل في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

كما حذر المجتمع الدولي من المحاولات الإسرائيلية لاستهداف وكالة أونروا، مجددا نداءه للدول المانحة التي أوقفت تمويل أونروا بمراجعة مواقفها، موضحا أن استمرار عمل هذه الوكالة ضرورة أخلاقية وواجب إنساني.

تجدر الإشارة في ذات الصدد، إلى أن الأمين العام قد التقى على هامش المؤتمر السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث تناول اللقاء مستجدات التعاون بين المنظمتين وسبل تعزيز نظم الحماية والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ملفات حماية حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة التي ستتناولها الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل.