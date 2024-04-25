السكر والصناعات التكاملية تمنح علاوة محاصيل منافسة 300 جنيه لكل طن بأثر رجعي

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ احدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق مستند حصلت عليه "الدستور" أنه تقرر منح مزارعي البنجر الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لموسم 2024 علاوة محاصيل منافسة بأثر رجعي وفقًا للآتي:

منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 300 جنيه لكل طن بأثر رجعي لمن قام بتوريد محصول البنجر خلال شهري مارس وأبريل.

ومنح علاوة محاصيل منافسة بواقع 200 جنيهًا لكل طن سيتم توريده خلال شهر مايو.

وزيادة الدعم لمخصب البورون إلي 140 جنيهًا للفدان بدلا من 100 جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى جميع المزايا الممنوحة سابقًا.

كما عقدت الشركة خلال الأيام الماضية الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وذلك لإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2024-2025 م.

وقم اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية شرحا وافيا عن الموازنة التقديرية والتطورات الأخيرة بمصانع شركة السكر سواء بالوجه القبلي أو بمدينة الحوامدية وبحضور والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة والقطاعات المالية وباقي أعضاء الجمعية العمومية.

ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه خلال العام الجاري

وتستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية، رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقرقاص التابع لها إلى 7 آلاف طن، بالتوازي مع ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه، خلال العام الجاري، في إطار خطة الشركة لزيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي.

سداد نحو 8.1 مليار جنيه كمستحقات القصب

وكشف البديوي، أنه تم سداد نحو 8.1 مليار جنيه كمستحقات القصب، متوقعًا أن تصل إجمالي مستحقات القصب والبنجر بنهاية الموسم لنحو 12.5 مليار جنيه.

تابع البديوي، أن الشركة توفر السيولة اللازمة للتمويل من خلال عدة بنوك، مضيفا أن جميع إنتاج الشركة يتم توجيهه للبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الشركة على مدار الشهور الثلاثة الماضية كانت توفر السكر للسوق الحر بجانب التموين بكميات تقدر بـ220 ألف طن شهريًا، بينما ستبدأ في العودة إلى نفس كميات ما قبل أزمة السكر والتي تقدر بـ95 ألف طن حر وتمويني، وذلك بالتزامن مع إنتاج سكر البنجر وزيادة معدلات الضخ من الشركات المنتجة.

تابع أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسي بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة في تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالي الكميات الموردة من المزارعين.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالي الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن تم زراعتها عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

تابع أن الشركة تدرس في الوقت الحالي العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت في العرض قبل نهاية الشهر الجاري.

في سياق متصل، أشار البديوي إلى أن رفع سعر توريد القصب خلال الموسم الحالي ساهم في زيادة الزراعات الربيعية من القصب خلال الموسم الحالي لتصل إلى 27 ألف فدان بزيادة ألفي فدان عن الموسم الماضي وسط توقعات بزيادتها، موضحًا أن الشركة أعدت مجموعة من الحوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد من بينها التعاقد على توفير “حصادات” لتوفير النفقات بدلًا من عملية جمع القصب يدويًا.

وقد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حوافز جديدة لمزارعي القصب في محافظات الصعيد؛ في فبراير الماضي ليصل سعر الطن ألفي جنيه مقابل 1.5 ألف جنيه للطن في حالة توريد المزارع أكثر من 40 طنا.