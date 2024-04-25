صحيفة إيطالية: ماركوس تورام بديلًا لكيليان مبابي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن خطة إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع بديل كيليان مبابي مهاجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان والانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ترغب في التعاقد مع ماركوس تورام، مهاجم فريق إنتر الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليساعد الفريق على استبدال مبابي.

ويلعب ماركوس تورام ضمن صفوف إنتر الإيطالي منذ مطلع الموسم الجاري بعد انتقاله في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأفادت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان حددت مبلغ 55 مليون يورو كعرض لنظيرتها في إنتر مقابل التخلي عن خدمات تورام، مشيرة إلى أن هذا المبلغ بإمكانه إقناع إدارة إنتر بالتخلي عن تورام.

ولعب تورام 42 مباراة بقميص إنتر منذ انطلاق الموسم الجاري وسجل 14 هدفًا وصنع 12 لزملائه.

وسبق أن رفض ماركوس تورام الانتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الجاري، وفقًا لصحيفة ليكيب.

وبدأ ماركوس تورام مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بولوني بيلانكور، وانتقل منه لشباب نادي سوشو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 في صفقة حرة، ثم تدرج بالمراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في مارس 2015 ثم انتقل لنادي جانجون الفرنسي في صيف 2017 وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لمونشنجلادباخ في صيف عام 2019.

ولعب ماركوس تورام 18 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي الأول، وسجل هدفين وصنع 3 لزملائه في المنتخب.