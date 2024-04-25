الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الاتحاد الأوروبي ومكافحة الفساد".. 7 مرشحين يتنافسون في انتخابات الرئاسة بمقدونيا الشمالية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة بمقدونيا الشمالية

أدلى الناخبون في مقدونيا الشمالية بأصواتهم يوم الأربعاء لاختيار رئيس "يأملون" أن يشرف على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتنافس سبعة مرشحين على هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير، حيث تركز فترة الحملة القصيرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون ومكافحة الفساد والحد من الفقر.

والمرشحان الرئيسيان هما الرئيس الحالي ستيفو بينداروفسكي وغوردانا سيليانوفسكا دافكوفا.

وترشح بينداروفسكي (61 عاما) لولاية ثانية مدتها 5 سنوات بدعم من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في البلاد.

أما سيليانوفسكا دافكوفا (70 عاما) فإنها تحظى بدعم ائتلاف المعارضة الرئيسية من يمين الوسط منظمة الداخلية المقدونية الثورية - الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية.

وبحلول الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي (16.30 بتوقيت غرينتش) أي قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 48.25 في المائة، وفقا لأحدث البيانات المتاحة من اللجنة الانتخابية بالبلاد.

هذا، وذكرت وكالة "رويترز" إن غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا المرشحة الرئاسية في مقدونيا الشمالية تقدمت بفارق كبير على الرئيس الحالي ستيفو بينداروفسكي بعد فرز الأصوات من حوالي 70% من مراكز الاقتراع يوم الأربعاء، لكن كليهما لم يحققا نسبة الـ50% اللازمة للفوز المباشر.

وقالت لجنة الانتخابات الحكومية إن دافكوفا حصلت على 38.71% من الأصوات بينما حصل بينداروفسكي على 19.02%.

وتشير الأرقام إلى أنه ستكون هناك جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين في الثامن من مايو بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، حيث لم يتجاوز أي مرشح عتبة الـ 50 في المائة من الناخبين المسجلين المطلوبة لتحقيق الفوز المباشر.

 

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