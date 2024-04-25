الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد تسلم حزمة مساعدات.. البيت الأبيض يشكك فى قدرة قوات كييف على إحراز تقدم

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم بأن الإدارة الأمريكية تشكك في قدرة كييف على إحراز تقدم في ساحة المعركة حتى بعد تسلم حزمة المساعدات الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "هل سيحصلون على ما يحتاجون إليه للانتصار في النهاية، نعم، لكن هذا لا يضمن لهم النصر".

وأكد المسؤولون أن الديناميكيات في ساحة المعركة تغيرت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وكان هذا يرجع جزئيا إلى نقص الذخيرة على الجانب الأوكراني، ولكن حتى بعد الإفراج عن المساعدات، ستكون هناك حاجة لجهود جادة "لتعويض أشهر وسنوات من الخسائر في الأراضي".

وأكدوا أن الولايات المتحدة تشكك في تكتيكات كييف وأولوياتها، خاصة بعد فشل الهجوم المضاد العام الماضي.

وكما أشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أمس الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة تعترف بإمكانية تحقيق نجاحات تكتيكية جديدة من قبل روسيا في الأسابيع المقبلة، على الرغم من استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية.

واعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة بعد أن خصصت مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لكييف، اتخذت خيارا لصالح الحرب وتضع نهاية لمصير أوكرانيا. مشددا على أن "المساعدة الأمريكية لن تنقذ زيلينسكي، وسيتم تدمير الأسلحة الجديدة، وتحقيق مهام وأهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي عليها.

 

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