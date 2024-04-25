خفر السواحل التونسى ينتشل 19 جثة لمهاجرين حاولوا العبور إلى أوروبا

انتشل خفر السواحل التونسي 19 جثة قبالة سواحل تونس، تعود لمهاجرين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن الجثث جرى انتشالها بالقرب من مدينتي المهدية وصفاقس الساحليتين، وتعد المدينة الثانية ثاني أكبر مدينة في البلاد، واشتبك بها المهاجرون في الأسابيع الأخيرة مع قوات الشرطة.

ويواصل المهاجرون محاولاتهم في العبور نحو أوروبا على الرغم من المخاطر الكبيرة التي ترافق هذه الرحلة، حيث يركبون قوارب صغيرة من سواحل المغرب والجزائر وتونس وليبيا إلى إيطاليا واليونان ومالطا وجزر الكناري الإسبانية، وفق موقع «يورو نيوز».

ووصل أوروبا هذا العام فقط أكثر من 49 ألف شخص عن طريق البحر، بما في ذلك نحو سبعة آلاف شخص غادروا من تونس إلى إيطاليا. هذا عدا آلاف الأشخاص الذين اعترضتهم سلطات بلدان شمال أفريقيا.

وتقدر منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 473 شخصا يعتقد أنهم ماتوا أو فقدوا في هذه الرحلات.

وتنشط شبكات التهريب والإتجار في البشر خلال هذه الرحلات غير النظامية، حيث أعلنت السلطات التونسية أنها اعتقلت خمسة مهربين. بينما تصل عقوبة السجن بقضايا الاتجار في البشر بتونس إلى السجن 20 عاما.