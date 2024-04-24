الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

احتفال المئات من أبناء الطرق الصوفية بالمولد الرجبى للسيد البدوى

احتفال بالمولد الرجبي
احتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوى

شهدت مدينة طنطا مساء اليوم الخميس احتفال المئات من أبناء الطرق الصوفية المختلفة بالمولد الرجبي للسيد البدوي والذي يختتم، اليوم الخميس، حيث تقيم مختلف الطرق احتفالاتها في السرادقات والساحات المجاورة للمسجد الأحمدي بطنطا، والتي تتضمن حلقات الذكر، ويشارك في إحيائها عدد من المنشدين الدينيين بحضور المريدين والزوار ومحبي أولياء الله الصالحين.

ونظمت الطريقة القصبية والطريقة الجازولية مساء اليوم احتفالية وأمسية دينية، بمناسبة رجبية السيد البدوي، وذلك بمقر الطريقة القصبية بمدينة طنطا وتناولت الاحتفالية عددا من التواشيح وحلقات الذكر والدروس الدينية، وذلك بحضور الشيخ أحمد جودة وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية والشيخ محمد صفوت وكيل المشيخة العامة بالإسكندرية والدكتور موسي عبداللطيف أستاذ علوم القراءات بجامعة الأزهر ووكيل المشيخة العامة بالدقهلية ووكيل الطريقة القصبية وعماد ذكريا مدير مكتب شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وشهدت المنطقة المحيطة بالساحة الأحمدية، احتفال المئات من مشايخ ومريدي الطرق الصوفية بالمولد الرجبي، "المولد الصغير" كما يطلق عليه الصوفية للعارف بالله سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وسط تواجد أمنى مكثف بجميع الشوارع والميادين لتأمين زوار المولد الرجبي العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

كان المئات من الصوفية ومشايخهم قد توافدوا على المسجد الأحمدى وسط تواجد أمنى مكثف بجميع الشوارع والميادين لتأمين زوار رجبية العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

أبناء الطرق الصوفية السرادقات والساحات المجاورة للمسجد الأحمدي بطنطا تتضمن حلقات الذكر بحضور المريدين والزوار ومحبي أولياء الله الصالحين والطريقة الجازولية المولد الصغير

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