الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس جامعة الدول العربية يدعو لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

استضاف مجلس جامعة الدول العربية الدورة غير العادية برئاسة الرئيس الإسلامي الموريتاني اليوم الأربعاء، حيث استقبل المجلس السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تلقى المجلس إحاطة مفصلة من المقررة الخاصة حول أعمالها وتقاريرها المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل إسرائيل خلال ولايتها. واستندت المقررة إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت تقارير توثق الممارسات العنصرية والسياسات التي تنتهجها إسرائيل كقوة محتلة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قدمت المقررة تحليلًا قانونيًا محكمًا في تقريرها المؤرخ 25 مارس 2024، المعنون "تشريح إبادة جماعية"، حيث أظهرت أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية لوقف هذه الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.

وأعرب المجلس عن دعمه لولاية المقررة الخاصة البانيز ولمنهجيتها، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس على تضامنه مع السيدة البانيز ضد حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية ضدها، والتي تهدف للضغط عليها لتغيير ولايتها ومهمتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم التقارير حولها.

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