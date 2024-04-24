هيدى كرم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة: "بنخبى ورا النضارة وجع"

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها مجموعة من الصور المختلفة التي تظهر فيها بجسم رشيق، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، أثناء تواجدها خارج البلاد لقضاء إجازتها الصيفية.

وكشفت هيدي، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة دفعتها للابتعاد عن السوشيال ميديا مؤخرًا، موجهة حديثها بأنها تواجه العديد من الصعوبات على أرض الواقع وأن حياتها ليست بالوردية.

ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًة: "الحياة مش دايمًا إجازة سعيدة، الحياة فيها كثير من المطبات والتجارب والاختبارات، الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش".

وتابعت: "في الإجازة دي بالذات كنا بنمر كعيلة بأزمة صحية مش سهلة، في يوم هاحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي، لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا أننا نتمسك بالأمل والإيمان".

وأشارت الفنانة هيدي كرم إلى أن: "بنخبي ورا النضارة وجع مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة، ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع، بس برده الحياة جميلة بكل ما فيها ومغامرة رائعة بكل معانيها".







محطات من حياة الفنانة هيدي كرم

تخرجت هيدي كرم من كلية التجارة قسم لغة فرنسية بجامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين، ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

أشهر الأعمال التليفزيونية والسينمائية لهيدي كرم:

فيلم اللي اختشوا ماتوا، هو فيلم درامي تم إنتاجه في سنة 2016 وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمد عبدالخالق وبطولة غادة عبدالرازق، سلوى خطاب، عبير صبري، هيدي كرم، أحمد صفوت وإيهاب فهمي ومن توزيع شركتي سيدرز أرتس وأوسكار للتوزيع، تدور قصة الفيلم عن 7 نساء تربطهن صداقة قوية وعن كيفية مواجهتهن للمشاكل في مجتمع يسيطر عليه الرجال.