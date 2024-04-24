الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أم تقتل ابنتها بعد حملها سفاحًا من شقيقها.. وجنايات الزقازيق تقتص

حبس متهمة
حبس متهمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 15 سنة لنجلها كونه حدثًا، بتهمة قتل ابنتها الطفلة وإسقاط حملها على إثر علاقة آثمة بينها وبين المتهم الثاني شقيقها.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا من "أ. م"، 41 عامًا، عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، أنه نما إلى علمه حال وجوده بمقر عمله بتعرض نجلته لحالة إعياء، وبالانتقال إلى المستشفى تلقى نبأ وفاتها.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "ه. م"، 44 عامًا ربة منزل، والدة الطفلة المجني عليها، و"م. أ"، 17 عامًا، شقيق المجني عليها، وذلك على أثر علاقة آثمة فيما بين المتهم الثاني وشقيقته المجني عليها، والتي نتج عنها حملها، وبعلم المتهمة الأولى بذلك قامت بإعطاء نجلتها المتوفاة قطعة صغيرة من حبة الغلة لتتناوله في محاولة منها لإسقاط حملها.

وأضافت التحقيقات، أنها لم تحقق الهدف المنشود منها، فتولدت لديها نية إزهاق روح نجلتها المجني عليها، واتفقت مع نجلها المتهم الثاني على ذلك، وبتاريخ الواقعة عقب أن تيقنت المتهمة الأولى من خلو مسكنها من قاطنيه قاما باستدعاء المجني عليها إلى حظيرة المواشي، وبمجرد وصولها قاما بإسقاطها أرضًا، وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسها بقطعة قماش معدة مسبقًا، وقام المتهم الثاني بخنقها بيده.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين قتل الطفلة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها خنقًا، بعد إعمال فكر وروية، خشية افتضاح أمرهما لاتصال علمهما بحملها إثر علاقة آثمة، فأعدت الأولى "قطعة قماش" لتنفيذ مخططها، وما إن أيقنت خلو مسكنها من قاطنيه استدعت المجني عليها، وقامت بإسقاطها أرضًا متعدين عليها بخنقها من جيدها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثا ما بها من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد الأجهزة الأمنية بالشرقية مركز بلبيس النيابة العامة محكمة الجنايات

مواد متعلقة

طعنه بسلاح أبيض.. المشدد 10 سنوات لبائع قتل شخصا بالإسكندرية

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟