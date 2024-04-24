الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يصدر بيان بشأن إعادة تمويل الأونروا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أنه يجب أن يرى تقدما حقيقيا قبل إعادة تمويله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة ومساعدة الفلسطينيين “الأونروا”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بعد أن جمدت الولايات المتحدة المساعدات لوكالة الأونروا في أعقاب اتهامات من إسرائيل بأن موظفيها ربما شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، ويبحث تحقيق للأمم المتحدة في هذه الاتهامات.

ووجدت مراجعة مستقلة منفصلة للأونروا بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في تقريرها الذي طال انتظاره والذي صدر يوم الاثنين.

وأشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على الادعاءات التي تفيد بأن الموظفين كانوا أعضاء في منظمات إرهابية.

وأضاف: “فيما يتعلق بتمويلنا للأونروا، فإن هذا التمويل لا يزال معلقا”، لافتًا: "سيتعين علينا أن نرى تقدمًا حقيقيًا هنا قبل أن يتغير ذلك".

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