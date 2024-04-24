الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرى فى محافظة جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى رمانة والطيبة وعانين غرب جنين وقرية الفندقومية جنوبا، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين والفندقومية، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن استولت على أسطح ثلاثة منازل وحولتها إلى نقاط عسكرية لساعات تعود لمواطنين من عائلة أبو الرب، ونشرت فرقة راجلة داخل أحياء القرية وداهمت عددا من المنازل ونصبت كمائن داخل الدفيئات الزراعية.

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